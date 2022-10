Benfica domina convocatória da Seleção feminina para a fase de qualificação para o Europeu

O selecionador nacional de futsal feminino, Luís Conceição, convocou 14 jogadoras para a fase de apuramento para o Europeu'2023 e o Benfica domina a lista com seis atletas presentes.





Portugal, vice-campeão em título, está inserido no Grupo 3 e vai defrontar Bielorrússia, Eslovénia e Itália, no Pavilhão Multiusos de Fafe. A Seleção inicia a qualificação no dia 20 deste mês,contra as bielorrussas (20 horas). No dia seguinte defronta a Eslovénia (21 horas) e no dia 23 fecha a qualificação diante da Itália (21 horas).Refira-se que os vencedores dos quatro grupos de qualificação avançam para a final four do Europeu e Portugal busca a terceira presença consecutiva.A equipa das quinas concentra-se já no domingo, no Centro de Estágios de Rio Maior, onde irá realizar sete treinos e dois jogos de preparação, ambos frente à Espanha, campeã europeia em título.Burela Pescados - Jennifer RodriguesNun'Álvares: Carla Vanessa, Cátia Morgado, Daniela Ferreira e Odete Rocha;Novasemente: Carolina Rocha;Benfica: Ana Catarina, Ana Maria Pereira, Fifó, Helena Nunes, Inês Fernandes e Janice Silva;Sporting: Carolina Pedreira;Santa Luzia: Ana Azevedo.