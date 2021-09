Benfica e Quinta dos Lombos empatam a dois golos na Taça Vila de Cascais

Benfica e Quinta dos Lombos não foram além de um empate a dois golos no segundo jogo da Taça Vila de Cascais, prova da qual Record é jornal oficial.





Pelos encarnados marcaram Carlos Monteiro (8') e Pedro Marques (31'), enquanto Rodriguinho e Tomás Reis (ambos aos 32') foram os autores dos golos para a Quinta dos Lombos.Refira-se que as duas equipas voltam a jogar este domingo. Os encarnados defrontam o Sporting Paris, ao passo que a Quinta dos Lombos vai medir forças com o Sporting, que hoje entrou a vencer no torneio