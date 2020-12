Benfica e Sporting com triunfos confortáveis

O Benfica e o Sporting alcançaram triunfos confortáveis esta terça-feira, na 12ª jornada do Campeonato Nacional de futsal.





Na Luz os encarnados derrotaram o Leões de Porto Salvo, por 4-1, com golos de Tiago Brito 7', Jacaré 12', Arthur 25' e Fits 27'. Pelo visitantes marcou André Galvão, aos 12'.Já o Sporting foi ao Algarve golear o Portimonense, por 6-0. Os golos foram apontados por Diego Cavinato 4', 29', João Matos 9', Erick Mendonça 13', Tomás Paçó 17' e Alex Merlim 33'.O Sporting lidera a clasificação com os mesmos 34 pontos do Benfica.