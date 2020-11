Benfica e Sporting em ação pela manhã

A 8ª jornada da Liga Placard arranca hoje de manhã com seis partidas marcadas para as 11 horas. Destaque para o Benfica-Portimonense, uma vez que os algarvios têm surpreendido e ocupam o 4º lugar, com os mesmo 14 pontos do terceiro (Viseu 2001). Quanto ao Sporting – líder a par do Benfica com um pleno de sete triunfos – desloca-se ao pavilhão do Candoso. Hoje disputam-se ainda os jogos Burinhosa-Belenenses, Futsal Azeméis-Leões Porto Salvo, Modicus-Fundão e Sp. Braga-Eléctrico.