Benfica e Sporting goleiam antes do dérbi no Pavilhão João Rocha

Benfica e Sporting mantiveram os seus registos 100% vitoriosos no campeonato nacional de futsal, graças a duas vitórias amplas nos encontros da 10.ª jornada da Liga Placard disputados este domingo.





A atuar em casa, a turma da Luz superou o Caxinas por 5-0, vencendo com golos de Tayebi (9'), Silvestre Ferreira (33'), Afonso Jesus (34'), Henmi (35') e Jacaré (36').Quanto ao Sporting, foi a casa do Burinhosa triunfar por 7-0, numa manhã com bis de Alex Merlin (4' e 26'), Cavinato (12' e 38') e Zicky (20' e 35') e um golo de Erick (29').Com estes resultados, águias e leões têm 30 pontos e continuam a registar uma caminhada perfeita na prova, algo que na próxima ronda irá invariavelmente terminar para pelo menos uma das equipas. É que na sexta-feira, pelas 21h30, há dérbi entre os dois rivais no Pavilhão João Rocha, do qual poderá sair um novo líder isolado.