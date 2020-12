Benfica e Sporting goleiam na Liga Placard

Continua tudo igual na tabela do campeonato nacional de futsal. Este sábado, em partidas da 13.ª jornada da Liga Placard, Sporting e Benfica venceram goleadas e continuam a repartir a liderança da prova, ambos com 37 pontos, fruto de 12 vitórias e 1 empate.





Diante do Belenenses, no Pavilhão João Rocha, os leões golearam por 8-1, numa partida com o dado caricato de os azuis terem apontado três autogolos, por Sandro Silva (28' p.b.), Marcílio Silva (31' p.b.), Telmo Sousa (35 p.b.). Para lá destes tentos na própria baliza, marcaram ainda pelo Sporting Alex Merlim (5,') Tomás Paçó (10'), Erick Mendonça (21' e 24') e Diego Cavinato (38'). Quanto aos azuis, o único a marcar na baliza certa foi André Cruz, aos 13'.Quanto ao Benfica, foi a casa da Quinta dos Lombos vencer por 4-0, com golos repartidos entre Fábio Cecílio (14'), Arthur (34') e Ivan Chishkala (39' e 40').