Benfica e Sporting lutam pelo topo

Além do dérbi feminino, também o Pavilhão da Luz receberá hoje, às 21 horas, um duelo entre Benfica e Sporting, para a 26ª jornada da Liga Placard, no qual estará em jogo a liderança. Os leões tem 71 pontos e as águias 69.

“É impossível atribuir favoritismos mas a nós só nos interessa a vitória. À partida, o Sporting estará mais interessado em dois resultados, mas claro que virá à Luz para vencer. Vamos aproveitar o privilégio de participar num jogo destes e colocar tudo na quadra, pois cada lance e cada segundo contam”, afirmou o técnico do Benfica, Joel Rocha, em declarações citadas pelo site dos encarnados.

Do lado do Sporting, Nuno Dias prevê “um jogo equilibrado”. Ainda assim, deixa uma promessa: “Vamos fazer tudo para vencer, sabendo que há fatores que não conseguimos controlar. Mas a nossa vontade, querer e maneira de competir não irão mudar.”