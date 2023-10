Benfica empata com campeão francês na 1.ª jornada da Ronda Principal da Champions

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica empatou hoje 2-2 com os franceses do Etoile Lavalloise, em encontro da primeira jornada do Grupo 4 da ronda principal da Liga dos Campeões de futsal, em que esteve a perder por 2-0.

Apesar de, em teoria, o Benfica, campeão em 2009/10 e que esteve na 'final four' nos dois últimos anos, ter favoritismo, os franceses foram sempre mais perigosos e rematadores na primeira parte e acabaram mesmo por se colocar em vantagem já no derradeiro minuto da primeira parte, por Lutin.

Na segunda parte, o Benfica continuou a ter mais bola, mas o Etoile Lavalloise continuava a ser perigoso nas transições e, numa boa combinação ofensiva, Mouhoudine (27) aumentou a vantagem.

Nos oito minutos finais, os 'encarnados' acabaram por conseguir chegar ao empate, por Rocha (33) e Afonso Jesus (36), mas foram incapazes de nos instantes finais completar a reviravolta.

O outro encontro do Grupo 4 da ronda principal opõe o anfitrião FK Dobovec e o United Galati, da Roménia, com os três primeiros de cada 'poule' a apurarem-se para a ronda de elite.