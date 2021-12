Benfica empata em casa com o Portimonense e Sporting distancia-se

O Benfica não foi além de um empate em casa com o Portimonense, em jogo da 12ª jornada do campeonato nacional. As águias até estiveram a perder por 4-2, conseguiram chegar ao 5-4 mas perto do fim, Júnior silenciou o Pavilhão da Luz e fez o 5-5 final.Pelos encarnados, o russo Ivan Chishkala destacou-se ao apontar três golos da partida que aconteceu depois da qualificação europeia da equipa de Pulpis para a final-four da Liga dos Campeões de futsal.Desta forma, as águias somam 26 pontos em 12 jornadas, ficando agora a sete pontos do líder Sporting, que venceu o Candoso, por 3-2, fora de portas. Pelos leões marcaram Cavinato (2) e Erick Mendonça os golos que permitiram amealhar três pontos para a equipa de Nuno Dias.