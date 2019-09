Benfica empata em casa do Eléctrico no arranque do campeonato

Depois da goleada sofrida na Supertaça frente ao Sporting, o Benfica somou esta sexta-feira o segundo jogo consecutivo sem vencer na presente temporada, empatando a três golos em casa do Eléctrico, no arranque do campeonato de futsal.





As águias nunca conseguiram segurar as três vantagens que tiveram (Fábio Cecílio bisou, com Miguel Ângelo a marcar pelo meio), permitindo que o conjunto de Ponte de Sor conseguisse alcançar 1 ponto graças aos golos de Henrique Vicente, Nem e Renan Fuzo.O Benfica inicia assim a defesa do título com o pé esquerdo, começando o campeonato com um ponto. Já o Eléctrico dá sequência à boa campanha na época passada, começando com um resultado positivo frente ao campeão.