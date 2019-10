Benfica empata frente ao Kherson na Liga dos Campeões de futsal

O Benfica não conseguiu ir além de um empate frente aos ucranianos do Kherson (1-1), na Bélgica, na primeira jornada do grupo 2 da qualificação para a Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal.As águias até estiveram na frente devido a um golo de Fernandinho, aos 17', mas na segunda parte a formação do leste europeu igualou por Zvarych (24').A formação de Joel Rocha defronta o Araz, do Azerbaijão, na segunda jornada, esta quinta-feira, às 16h30. O último jogo será no sábado, às 19h30, diante do Halle-Gooik, da Bélgica.