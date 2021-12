Benfica entra hoje em ação na Ronda de Elite da Champions

É com a ambição de garantir um lugar na final four da UEFA Futsal Champions League que o Benfica dá hoje, às 20 horas, o pontapé de saída na Ronda de Elite.





A equipa de Pulpis defronta o Haladas, da Hungria, no Pavilhão da Luz e vai tentar somar os primeiros três pontos no Grupo D, composto ainda por Levante e Uragan. As águias não marcam presença na fase decisiva da Champions desde 2015/16, pelo que este é um objetivo primário na temporada.

Amanhã, do outro lado da 2ª Circular, o Sporting continua a defesa do título conquistado na época passada com um duelo frente aos croatas do MNK Olmissum. O Pavilhão João Rocha receberá os encontros do Grupo B.