Benfica escolhe Mário Silva para comandar o futsal

Mário Silva é o escolhido do Benfica para suceder a Pulpis no comando da equipa de futsal. O técnico do Leões de Porto Salvo, adjunto de Joel Rocha na sua passagem pela Luz entre 2014/15 e 2020/21, deverá deixar o atual 6º classificado da Liga Placard para se tornar no treinador principal das águias, tendo até já dado luz verde para regressar.Jorge Delgado, presidente do emblema de Oeiras, assume aque já existiram "alguns contactos" entre ambas as partes nesse sentido, mas garante não estar preparado para deixar sair Mário Silva, lembrando que este possui contrato com o clube, renovado em fevereiro. "Neste momento é o treinador do Leões de Porto Salvo e o nosso desejo é que continue a sê-lo. Amanhã, às 10 da manhã, estará certamente aqui a dar o treino à equipa. Mas há mais partes envolvidas e é uma situação que não depende apenas de nós", sublinha.Recorde-se que os encarnados chegaram a acordo com Paulo Tavares, ex-Sp. Braga, para assumir os destinos da equipa, mas o facto de o técnico de 59 anos ser o gerente de uma agência de representação de jogadores, entre os quais vários do plantel benfiquista, fez o negócio cair por terra quando já estava praticamente certo. Por sua vez, Kaká, timoneiro do Kairat,, realçando que ficará livre a partir do dia 31 de maio.