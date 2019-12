Benfica escorrega contra o Fundão

Depois da desilusão que foi a eliminação da Ronda de Elite da Liga dos Campeões, o Benfica regressou à ‘realidade nacional’ para defrontar o Fundão e... voltou a sair cabisbaixo, devido ao empate em casa dos beirões (5-5).

O Benfica até entrou melhor no encontro e abriu o marcador aos 6’, por Drasler, mas percebia-se que não ia ser uma noite fácil para os campeões nacionais. O Fundão deu a volta ainda na primeira parte, com golos de Chaguinha na própria baliza e Mário Freitas, e no início da segunda aumentou a vantagem para 4-1. Por baixo, as águias arriscaram e foram recompensadas, com os golos de Robinho (2) e Fits (2) a virarem o jogo do avesso.

No entanto, o Fundão voltou à carga e, a dois minutos do fim, David Gomes fez o 5-5 com que se ouviu a buzina final.