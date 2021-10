Benfica faz o pleno na fase principal da 'Champions' de futsal

O Benfica goleou os eslovacos do Lucenec por um contundente 10-1 e garantiu, com três vitórias, o pleno de triunfos no Grupo 1 da fase principal da Liga dos Campeões, disputado na Eslováquia.

Num jogo para 'cumprir calendário', a equipa 'encarnada' entrou na quadra já com o primeiro lugar do grupo assegurado, e a consequente passagem à ronda de elite, com o estatuto de cabeça de série, em contraste com o rival, que não tinha possibilidades de escapar à última posição.

Extremos opostos que ficaram cada vez mais evidentes à medida que o cronómetro avançava, apesar de o técnico do Benfica, Pulpis, ter aproveitado para dar minutos a jogadores menos utilizados, e ter tido o cuidado de deixar Arthur, em risco de suspensão, fora da ficha de jogo.

Apesar do domínio evidente do Benfica desde o primeiro segundo, a equipa da casa ainda assustou o guarda-redes André Sousa em duas ocasiões, por Bruno Petterson (oito minutos) e Marton (10), em lances de contra-ataque.

Mas, notava-se que era uma questão de tempo até o Benfica chegar ao golo, o que aconteceu por Chishkala (nove minutos), no seguimento de um lançamento lateral, lance que fez desmoronar o 'castelo de cartas' que era a defesa do Lucenec.

Daí em diante, os golos sucederam-se, para todos os gostos e feitios, num encontro em que o Benfica, em 10 golos, viu nove dos jogadores de campo utilizados a fazer o 'gosto ao pé' - apenas Chishkala teve direito a 'bisar'.

Rómulo (16 minutos) fez o 2-0 com um remate cruzado de longe, num canto onde o Lucenec deu muitas facilidades, e o Benfica chegou mesmo ao intervalo com quatro golos de vantagem, após remates certeiros de Nilson (16) e Jacaré (19).

O início da segunda parte deixou evidente, desde logo, que o cenário de sentido único do jogo não iria sofrer alterações, quando os 'encarnados' marcaram mais dois golos de rajada logo a abrir, por Robinho (22 minutos) e Fits (23).

Foi então que o Lucenec teve a oportunidade de fazer o seu golo de honra, por Serbin (30 minutos), num lance em que as 'águias', deslumbradas com tantas facilidades, 'esqueceram-se' de pressionar o adversário, mas esse foi mesmo o único 'sinal de vida' da equipa da casa.

Depois disso, Bruno Cintra (35 minutos) teve, também, a oportunidade para se estrear a marcar em jogos oficiais pelo Benfica, numa jogada bem estudada pela equipa de Pulpis, tal como ficou evidente no minuto seguinte, quando Chishkala (36) 'bisou' no encontro, num lance tirado a 'papel químico'.

Mais do que o resultado, continuar em campo era um 'castigo' para o Lucenec que, sem qualquer discernimento, 'ofereceu' mais dois golos aos portugueses, quando Silvestre (38 minutos) roubou a bola ao guarda-redes Olinha, no meio-campo, e empurrou para a baliza deserta, e quando Afonso Jesus fechou as contas num lance em que o adversário fez apenas figura de corpo presente.

Jogo realizado no Sportova Hala Arena, em Lucenec, na Eslováquia.

Lucenec - Benfica, 1-10.

Ao intervalo: 0-4.

Marcadores:

0-1, Chishkala, 09 minutos.

0-2, Rómulo, 16.

0-3, Nilson, 16.

0-4, Jacaré, 19.

0-5, Robinho, 22.

0-6, Fits, 23.

1-6, Serbin, 30.

1-7, Bruno Cintra, 35.

1-8, Chishkala, 36.

1-9, Silvestre Ferreira, 38.

1-10, Afonso Jesus, 38.

Equipas:

- Lucenec: Marek Kusnir, Hugo Ramada, Genário, Bruno Petterson e Marcílio. Jogaram ainda Olinha, Grcic, Serbin, Fehevári, Marton, Brunovsky, Smericka e Cerovsky.

Treinador: Marián Berky.

- Benfica: André Sousa, Silvestre Ferreira, Afonso Jesus, Chishkala e Fits. Jogaram ainda Rómulo, Rafael Henmi, Nilson, Robinho, Tayebi, Bruno Cintra e Jacaré.

Treinador: Pulpis.

Árbitros: Trayan Enchev (Bulgária) e Norbert Szilágyi (Hungria).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Grcic (20).