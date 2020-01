Benfica garante Gislene Costa

O Benfica, líder isolado do campeonato nacional, garantiu a contratação de Gislene Costa. A brasileira, de 21 anos, chega a Portugal depois de três temporadas ao serviço das Leoas da Serra, equipa campeã em título no Brasil.





A internacional brasileira vem reforçar um plantel que tem tomado muito bem conta do recado, visto que nas 13 jornadas até agora realizadas as encarnadas somaram 13 vitórias, seguindo confortavelmente na liderança, com nove pontos de vantagem para o Sporting.