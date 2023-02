Benfica goleia Candoso e assume provisoriamente a liderança isolada da Liga Placard

O Benfica goleou esta sexta-feira o Clube Recreativo de Candoso, por 6-2, em jogo a contar para a 15.ª jornada da primeira fase do campeonato nacional de futsal, num encontro em que as águias até estiveram a perder.

Afonso Jesus fez o primeiro da partida ao minuto 7, mas a reação da formação de Guimarães foi quase instantânea. Primeiro, Cris empatou o marcador (10') e no minuto seguinte Vini (11') colocava o CR Candoso pela primeira vez na dianteira do encontro. Três minutos depois do 2-1, o capitão encarnado Bruno Coelho estabelecia a igualdade no marcador (2-2), que prevaleceu até ao intervalo.

A reação benfiquista fez-se sentir na segunda parte, com Diego Nunes a colocar as águias novamente na dianteira aos 22 minutos. Dois minutos depois (24'), Lúcio Rocha deixava o Benfica mais tranquilo, colocando os encarnados pela primeira vez com uma vantagem de dois golos no marcador.

Já nos minutos finais, Bruno Cintra (34') e André Sousa (39') ajudaram a fixar o resultado final em 6-2, que deixa o Benfica provisoriamente com três pontos de vantagem sobre o Braga/AAUM e o Sporting, 2.º e 3.º classificados, respetivamente, que ainda não jogaram nesta ronda. O Sporting visita este sábado o Futsal Azeméis, pelas 17 horas, enquanto que o Braga/AAUM recebe o Eléctrico no domingo, a partir das 21 horas.