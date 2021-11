Benfica goleia Candoso e iguala Fundão e Sporting na liderança

O Benfica recebeu e venceu o Candoso por 5-1, em partida a contar para a 8ª jornada da Liga Placard. Após o triunfo do Sporting ante o Viseu 2001 (6-3) e a derrota do Fundão contra o Quinta dos Lombos (5-4), a formação treinada por Pulpis precisava de vencer para poder igualar ambos os clubes na liderança.As águias não tiveram quaisquer dificuldades para bater os visitantes, pelo que Chishkala inaugurou o marcador na Luz aos três minutos, bisando aos 10. O Candoso reduziu por intermédio de Thales Feitosa ainda na primeira parte, aos 18 minutos.No regresso dos balneários, os encarnados resolveram a questão com mais três golos, da autoria de Tayebi (27'), Bruno Cintra (32') e Nilson (34'). O resultado ainda podia ter sido mais dilatado, mas Silvestre Ferreira acertou duas vezes na trave da equipa visitante.Com o resultado, o Benfica iguala Fundão e Sporting na liderança da Liga Placard, com 21 pontos. Já o Candoso é sétimo, com 11 pontos.