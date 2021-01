Benfica goleia Candoso e passa dos 100 golos na Liga Placard

O Benfica manteve a liderança partilhada com o Sporting e ultrapassou a marca dos 100 golos na Liga Placard, ao bater o Candoso por 6-2. Os encarnados, apesar de até terem estado em desvantagem, nunca perderam o controlo do encontro e da marcha do marcador e acabaram por cilindrar um adversário bastante combativo.

As águias entraram no jogo com bastante acutilância e Robinho deu o primeiro sinal de perigo ao atirar ao poste, aos 3 minutos. Todavia, do lado contrário estava um visitante atrevido que, depois de ameaçar, com João Miguel Soares, isolado, a permitir a defesa de Marco Tavares (4’), acabou mesmo por inaugurar o marcador, num lance finalizado por Fábio Miranda após assistência de Pirica (8’).

A alegria forasteira durou pouco, uma vez que os encarnados reagiram de imediato e, em apenas um minuto, deram a volta ao texto com tiros certeiros de Tiago Brito – num forte remate cruzado – e Jacaré – com um disparo à entrada da área. A vantagem trouxe tranquilidade à formação comandada por Joel Rocha, que acabou por ampliar o marcador ainda antes do descanso, através de um bom pontapé de Chishkala (18’).

O segundo tempo começou com os visitantes a reduzirem, num livre direto de Thales (21’), mas as águias responderam de imediato, seguindo em direção à goleada. O pivô russo Chishkala bisou (23’), Fits também fez o gosto com um grande remate (24’) e Nilson surgiu a finalizar junto à baliza (34’), selando assim o merecido triunfo da equipa encarnada.