Benfica goleia Candoso por 15-1

Ainda a lamber as feridas da derrota com o Sporting, o Benfica não podia ter encontrado um adversário mais acessível para consumar o regresso às vitórias. O Candoso foi uma presa muito fácil para a formação comandada por Mário Silva que, mesmo sem imprimir um ritmo forte, ganhou por 15-1.





Os 2 golos logo no primeiro minuto foram a alavanca para a goleada por números tão expressivos. Destaque para os três encarnados que assinaram hat tricks: Arthur, Rocha e Bruno Cintra. O primeiro remate do Candoso à baliza de Léo Gugiel surgiu apenas aos 14’ e o momento mais festejado foi a defesa de Ricardo Almeida a um penálti cobrado por Rocha. O golo de honra, da autoria de Gonçalo Figueiredo, surgiu precisamente no derradeiro remate da partida.Os vimaranenses já sofreram 52 golos numa temporada que se prevê longa, penosa e com o destino traçado.