Benfica goleia Caxinas a poucos dias do dérbi

Com um jogo de grande responsabilidade a meio da próxima semana – o dérbi lisboeta frente ao Sporting está marcado para quarta-feira (21 horas) –, o Benfica entrou a todo o gás na deslocação ao reduto do Caxinas e resolveu cedo a questão sem dar, praticamente, tempo para a formação de Vila do Conde respirar.

Fits abriu o ativo logo no primeiro minuto e a verdade é que depois dos 11’ já o marcador acusava uma diferença de cinco golos a favor dos encarnados. Durante esse período, os caxineiros até conseguiram ameaçar com um remate de Carlitos ao ferro e com dois lances defendidos por Martim Figueiredo. A partir daí só deu Benfica, perante o olhar atento do selecionador nacional, Jorge Braz, que marcou presença no pavilhão vila-condense. A segunda parte ficou marcada pelos golos ‘à bomba’, já que todos os remates certeiros surgiram de fora da área. Jacaré abriu o livro e completou o hat trick.

Os dois treinadores fizeram muitas alterações nas equipas. Utilizaram todos os jogadores que constavam da ficha, incluindo os guarda-redes, e Joel Rocha até aproveitou para dar minutos a alguns dos miúdos. O desgaste causado pelos recentes compromissos da Seleção Nacional ajudou a que isso acontecesse mas em causa está também o futuro do futsal encarnado.

O melhor que o Caxinas conseguiu foi chegar ao golo de honra, por Pedro Carvalho, a cinco minutos do final. A equipa de Nuno Silva também se pode queixar da falta de sorte, já que não aproveitou da melhor forma os remates de Diogo Furtado e de Preto. E nessa altura o resultado já estava mais do que construído a favor dos encarnados.

O Benfica vai agora receber o Sporting e sabe que a única forma de assumir a liderança isolada da Liga Placard passa por uma vitória, já que os leões somam mais dois pontos.