Benfica goleia Dínamo Sanjoanense por 6-1

O Benfica foi a São João da Madeira vencer o conjunto do Dínamo Sanjoanense, por 6-1, somando a segunda vitória em duas jornadas e seguindo no pelotão da frente, juntamente com Eléctrico e Sporting, na liderança da Liga Placard.

Na antevisão da partida, o técnico Luís Almeida afirmou estar com "expectativas enormes" para o encontro e a verdade é que os jogadores da equipa da casa corresponderam na atitude, e nas dificuldades criadas ao Benfica na grande parte do primeiro tempo. Aos 8 minutos, Xavier Moreira inaugurou o marcador, após a cobrança de um livre com a bola a sofrer um ligeiro desvio em Jacaré e a passar pelo meio das pernas de Diego Roncaglio.

Os encarnados sentiam muitas dificuldades em vencer os duelos individuais, mas foi nesse aspeto que o Benfica empatou por Fits (18’), que contou com a passividade da defesa para rodar e disparar certeiro à baliza de Babas. O empate motivou a formação de Joel Rocha, que marcou dois golos mesmo em cima do intervalo, por Fits e Tayebi, reforço iraniano que se estreou da melhor maneira de águia ao peito.

Na segunda parte, o Dínamo Sanjoanense ressentiu-se do ritmo elevado e o volume ofensivo das águias materializou-se em mais golos. Os jogadores encarnados estavam mais fortes, mais rápidos e mais objetivos nas ações ofensivas e foi com toda a naturalidade que chegaram ao quarto golo por Robinho (22’). Afonso Jesus apontou o quinto num lance individual, naquele que seria o melhor golo da noite. Fits foi a figura da partida ao completar um hat trick, sendo o melhor marcador da competição, com cinco golos.

L.M.