Benfica goleia e assume liderança à condição

O Benfica assumiu provisoriamente a liderança da Liga Placard, ao vencer por 11-1 na visita ao reduto do Futsal Azeméis, na partida que marcou o arranque da 18.ª jornada da prova. As águias têm agora 50 pontos, mais 3 do que o Sporting, que apenas joga na quarta-feira, diante do Fundão.





No Pavilhão Municipal Oliveira de Azeméis, a turma da Luz entrou a todo o gás e entrou praticamente a vencer, começando desde logo a construir uma vitória segura e com goleada. Marcaram Afonso Jesus (2' e 40'), Fits (6', 9') Fabrício Lima (9' p.b.) Tayebi (13'), Rafael Henmi (18'), Tiago Sousa (23' p.b.), Arthur (24'), Jacaré (26') e Tiago Brito (35'). Tom, aos 15', fez o único golo dos da casa.