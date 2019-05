O Benfica recebeu e venceu o Eléctrico por 5-0, no jogo 2, e qualificou-se para as meias-finais do playoff de futsal. As águias repetiram o triunfo do jogo 1, em Ponte de Sor, e fecharam a série com um 2-0.Os golos dos encarnados foram apontados por Fits, Robinho, Tiago Brito, Fábio Cecílio e Raúl Campos.