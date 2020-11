Benfica goleia Eléctrico e segue colado ao Sporting

O Benfica continua invencível e sem sofrer golos (pelo quarto jogo consecutivo) na Liga Placard, após um triunfo esclarecedor por 6-0 na casa do Eléctrico, em Ponte de Sor.

Eram muitas as expectativas sobre o conjunto liderado por Kitó Ferreira, que vinha a fazer um início de temporada surpreendente, com quatro vitórias e apenas uma derrota até então. Mas quem não quis saber disso foram os comandados de Joel Rocha, que, tal como o rival Sporting, não têm dado hipóteses aos adversários.

A resistência do Eléctrico durou apenas oito minutos, quando Robinho entregou a bola para o colega de equipa e de seleção Chishkala fazer o primeiro. Perto do intervalo foi Afonso Jesus, após um erro da defesa contrária, a fazer o gosto ao pé e a dilatar a vantagem para os encarnados.

Já na segunda parte, a partida decorreu num ritmo pouco elevado e as águias aproveitaram para ‘bicar’ o oponente por mais quatro vezes. Aos 22 minutos, Tayebi fez o terceiro. Silvestre Ferreira cometeu uma pequena traição e marcou à ex-equipa na recarga a um remate defendido por André Correia. Nos últimos seis minutos, nota de destaque para mais dois golos do Benfica. Chishkala bisou com o 5-0 e coube a Silvestre Ferreira fechar o resultado final em mais uma goleada encarnada.