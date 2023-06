Benfica goleia em Braga e força 'negra' na luta pela final do playoff

Depois de ter perdido por 3-1 em casa, o Benfica impediu o adeus ao playoff da Liga Placard nas meias-finais, ao vencer por 4-1 na visita ao Sp. Braga no jogo 2. Desta forma, os encarnados forçam a disputa de um terceiro encontro, a chamada 'negra', de novo no terreno dos minhotos.Esta tarde, no Pavilhão Desportivo Universitário de Gualtar, a formação lisboesta respondeu bem sob pressão e rapidamente assumiu o comando das operações, chegando ao intervalo a ganhar por 3-0, mercê dos golos de Bruno Cintra (5'), Jacaré (6') e Bruno Coelho (15'). Na etapa complementar, pouco depois da expulsão de Allan Guilherme nos minhotos, Diego Nunes fez o 4-0 aos 33', antes de Fábio Cecílio colocar a equipa da casa no marcador, aos 36'.A partida decisiva, para definir quem defronta o Sporting na final, está marcada para segunda-feira, novamente no Pavilhão Desportivo Universitário de Gualtar.