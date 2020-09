Benfica goleia em particular

O Benfica venceu o Ferreira do Zêzere, por 5-1, em jogo de preparação realizado no Pavilhão nº 2 da Luz. Os encarnados chegaram ao intervalo a ganhar 2-1, graças aos golos de Arthur e Fits, com Tom a marcar pelos vencedores da Série D da 2ª Divisão que vão disputar o playoff de subida ao escalão principal. Na segunda parte a equipa orientada por Joel Rocha foi mais intensa e ampliou a vantagem através de Tiago Brito, Jacaré e Arthur.