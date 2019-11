Benfica goleia em Viseu e chega à décima vitória

O Benfica somou este sábado a 10.ª vitória consecutiva no campeonato ao triunfar no reduto do Viseu 2001 por 4-0. A formação de Joel Rocha foi sempre superior à turma da casa e chegou ao golo com naturalidade aos 8 minutos, num lance estudado de bola parada concluído por Bruno Coelho.





Aos 12’ os viseenses assustaram André Sousa pela primeira vez, com Parente a assistir para o remate forte de Daniel Ramos, com defesa do guardião encarnado, mas foram as águias que marcaram novamente, agora por André Coelho, aos 15’, já depois de ter atirado ao poste.No segundo tempo, Fits assumiu o comando na ofensiva encarnada e apontou dois golos: o 3-0 surgiu aos 27 numa jogada de insistência do brasileiro, ao passo que o quarto tento apareceu a três minutos do final, depois de Russo e Júnior, este por duas vezes, terem acertado nos ferros.