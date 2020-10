Benfica goleia Futsal Azeméis (6-2) com hat-trick de Rafael Henmi

O Benfica goleou este domingo o Futsal Azeméis por 6-2 em duelo da 3.ª jornada da Liga Placard disputado no Pavilhão da Luz.





O Ala Rafael Henmi esteve em destaque na formação orientada por Joel Rocha, ao completar um hat-trick, ele que abriu o marcador aos 5 minutos e voltou a faturar aos 20' e 38'. Silvestre Ferreira (13', de penálti), Fábio Cecílio (18') e Afonso Jesus (23') apontaram os outros golos das águias. Para o conjunto de Oliveira de Azeméis marcaram Sérgio Costa (12') e Ruan Silvestre (31').Com este triunfo, o terceiro em outros tantos jogos, o Benfica lidera a prova a par do Sporting, mas com desvantagem no saldo entre golos marcados e sofridos. Na próxima jornada do campeonato, as águias deslocam-se ao reduto do Candoso.