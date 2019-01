Benfica goleia Futsal Azeméis e garante passagem às meias-finais da Taça da Liga

O Benfica venceu esta sexta-feira o Futsal Azeméis por 7-1, em jogo dos quartos de final da Taça da Liga de futsal, garantindo o apuramento para as meias-finais de uma prova que ganhou na última época.O Benfica, líder do campeonato, marcou por Raul Campos, no primeiro minuto, e ampliou a vantagem por Robinho (sete minutos). Aos 15, Emerson reduziu para o Futsal Azeméis e, já no segundo tempo, avolumou-se a vantagem 'encarnada', com golos de Bruno Coelho (27 e 35), André Coelho (32) e um bis de Chaguinha (38 e 39), que deixou o resultado final em 7-1.Com este triunfo, a equipa de Joel Rocha garantiu o apuramento para as meias-finais da Taça da Liga, onde vai defrontar o Modicus, terceiro classificado da liga portuguesa.O Futsal Azeméis optou por começar o encontro a jogar com guarda-redes avançado e o Benfica foi lesto a aproveitar o primeiro deslize do atual 10.º classificado do campeonato, recuperando a bola a meio-campo e colocando Raul Campos na 'cara' do golo, que sem dificuldade fez o 1-0.Aos sete minutos, com o Benfica instalado no controlo da partida, o 2-0 chegou por intermédio de Robinho, num remate de longe que bateu o guarda-redes Cristiano.O Futsal Azeméis não se retraiu com a vantagem das 'águias' e procurou sempre o golo, optando muitas vezes por jogar com o guarda-redes avançado e acabando por ser compensado à passagem do minuto 15, com Emerson a aproveitar a passividade da defesa 'encarnada' para picar a bola sobre Roncaglio.Na segunda parte, o Benfica optou por 'congelar' o jogo e explorar o contra-ataque e, num desses lances, depois de Chaguinha 'sentar' o defesa do Azeméis, Bruno Coelho atirou para uma baliza deserta, fazendo o 3-1.Aos 32, André Coelho correspondeu da melhor maneira a um livre lateral convertido por Henmi e, de primeira, rematou para a baliza defendida por Cristiano, fazendo o 4-1.Dois minutos depois, o Benfica atingiu os números de goleada. A castigar a sexta falta do Azeméis na segunda parte, Bruno Coelho converteu exemplarmente o livre direto, fez o 5-1 e bisou na partida.Aos 37, foi a vez de Chaguinha inscrever o nome na lista de marcadores. Num forte remate cruzado, o ala fez o primeiro da conta pessoal e, segundos depois, fez o 7-1, num lance que concretizou antes do meio-campo, aproveitando o facto de o Azeméis jogar com guarda-redes avançado.s.Azeméis Futsal - Benfica, 1-7.1-2.0-1, Raul Campos, 01 minutos.0-2, Robinho, 07.1-2, Emerson, 15.1-3, Bruno Coelho, 27.1-4, André Coelho, 32.1-5, Bruno Coelho, 35.1-6, Chaguinha, 38.1-7, Chaguinha, 39.Sob arbitragem de Sérgio Magalhães e Tiago Silva, as equipas alinharam:Futsal Azeméis: Cristiano, Ruan Silvestre, Tiago Sousa, Israel e Côco. Jogaram ainda, Bruno Felipe, Vitinha, Emerson, Major, Rúben Freire e Quaresma.Treinador: Ricardo Canavarro.Roncaglio, André Coelho, Bruno Coelho, Tiago Brito e Raul Campos. Jogaram ainda, Rafael Henmi, Robinho, Fits, Miguel Ângelo, Chaguinha e Fábio Cecílio.Treinador: Joel Rocha.Ação disciplinar: cartão amarelo para Tiago Brito (04) e Cristiano (36).