Benfica goleia no Fundão

Uma semana depois de conquistar a Taça da Liga, o Benfica regressou à Liga Sport Zone e logo com uma goleada sobre o Fundão, por 7-0. As águias continuam invencíveis no campeonato, com 17 vitórias em 17 partidas realizadas, somando 51 pontos.O conjunto orientado por Joel Rocha entrou forte e marcou, logo aos 5 minutos, na sequência de um livre apontado por Robinho e que André Coelho concluiu. A vantagem dobrou à passagem do minuto 12. O ala Fernandinho faturou uma finalização fácil, depois de Fábio Cecílio fazer um grande trabalho individual e assistir o brasileiro de 35 anos. Ao intervalo o resultado era de 2-0.Na segunda parte, as águias marcaram 5 golos e não foram mais porque Luiz Gustavo, guardião do Fundão, fez várias defesas. O terceiro remate certeiro foi do pivô Fits, aos 23 minutos. Marc Tolrà aproveitou um corte incompleto de Allan e alargou para 4-0. À passagem do minuto 31, Fernandinho bisou a passe do ala Robinho. Nos minutos finais, os encarnados marcaram mais 2 golos. Por Robinho, num chapéu perfeito ao guarda-redes fundanense, e por Fábio Cecílio, assistido pelo ala Miguel Ângelo.