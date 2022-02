Benfica goleia Sp. Braga e garante presença nas meias-finais da Taça da Liga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica completou esta sexta-feira o leque de semifinalistas da Taça da Liga de futsal ao golear, por 5-0, o SC Braga/AAUM, em jogo dos quartos de final da prova.

Rocha abriu o marcador aos seis minutos de jogo, com Arthur a aumentar a vantagem das águias três minutos depois. Ainda na primeira parte, André Sousa faria o 3-0 no placard, aos 19 minutos. Na segunda parte, Jacaré (27') e Robinho (32') fecharam as contas da partida, confirmando o duelo entre Benfica e Futsal Azeméis na próxima fase da competição.

Sporting e Eléctrico são as duas equipas que compõem a outra meia-final da prova.