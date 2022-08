Benfica-Inter Movistar, 2-1: Águia dá sinais positivos

O Benfica bateu o Inter Movistar, por 2-1, no segundo jogo do Record International Masters Futsal, depois de uma reviravolta que exigiu capacidade de pressão, sentido estratégico e coesão defensiva, com a formação encarnada a dar sinais muito positivos, num teste exigente.

A equipa comandada por Pulpis entrou bem no jogo e rubricou 10 minutos de grande qualidade, fruto de uma forte pressão sobre o portador da bola, permitindo frequentes recuperações e lances rápidos e de envolvimento. Curiosamente, o Benfica sofreu nesse período um golo (o único do Inter Movistar) e não marcou nenhum, mas ocasiões não faltaram, com o guarda-redes Jesús Herrero a rubricar um desempenho merecedor de rasgados elogios, por via de várias intervenções de elevado grau de dificuldade.

Uma pausa técnica pedida pelo treinador da formação espanhola, a meio da metade inicial, tornou o Inter Movistar mais pressionante em terrenos adiantados, roubando a iniciativa ao Benfica, que passou por sérias dificuldades até ao intervalo. Curiosamente, os encarnados empataram no seu pior período, com o reforço Diego Nunes a ser assistido pelo guarda-redes André Sousa.

A segunda parte começou praticamente com o 2-1, num remate forte e muito colocado de Chishkala, de pé esquerdo, e o Benfica, mais agressivo nas disputas e a defender bem, esteve por várias ocasiões próximo do 3-1 - Diego Nunes (poste) e Jacaré (barra) acertaram nos ferros, nas ocasiões mais claras.

Na ponta final, Léo Gugiel, reforço para a baliza das águias, mostrou qualidade e segurança e evitou o empate, com emoção junto das duas balizas quando o Inter Movistar apostou no guarda-redes avançado, através de Drahovsky.