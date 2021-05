Benfica junta-se a Sporting, Porto Salvo e Fundão nas 'meias' do playoff da Liga Placard

O Benfica derrotou este sábado o Sp. Braga por 8-3 e avança para as meias-finais do playoff da Liga Placard. Depois do triunfo (4-1 em Braga) no passado domingo, os encarnados voltaram a derrotar os arsenalistas e fecharam os 'quartos', disputados à melhor de três, com um 2-0 na eliminatória.





Também o Sporting saiu vitorioso da receção ao Portimonense e repetiu a vitória da semana passada (8-0 em Portimão) diante dos algarvios, desta vez com uma goleada por 13-2.Nas outras partidas do dia, o Fundão derrotou o Viseu 2001 por 2-1, enquanto os Leões de Porto Salvo ganharam ao Modicus por 6-3. Ambas as equipas avançam também para as meias-finais da competição.No próximo fim de semana joga-se o primeiro encontro das meias-finais, com o Sporting a deslocar-se ao pavilhão do Leões de Porto Salvo e o Benfica a visitar o Fundão.