Benfica mais líder no futsal feminino

O Benfica recebeu e bateu o Nun’Álvares por 3-0, aumentando para cinco pontos a vantagem para as minhotas, que seguem no segundo lugar do Nacional de futsal feminino. Janice Silva (2) e Maria Pereira marcaram os golos das campeãs nacionais.O Sporting também entrou ontem em campo e saiu vitorioso (3-2) de casa do Santa Luzia.