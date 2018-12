Benfica mantém registo perfeito com goleada

Treze jogos, treze vitórias. O número não foi de azar e o Benfica deu seguimento ao seu percurso imaculado no campeonato nacional de futsal, agora levando de vencido o Sp. Braga, num encontro que se esperava mais complicado do que na realidade foi. Os encarnados venceram por 7-1, chegaram aos 39 pontos e aumentaram provisoriamente para 8 a vantagem pontual para o Sporting, que joga ainda esta tarde com o Rio Ave.Uma vitória clara que foi construída com os golos de Robinho (5' e 21'), Fernandinho (11', 13' e 29'), Rafael Henmi (24') e Chaguinha (27'), ao passo que Cássio (30') apontou o único golo da formação minhota, que com este resultado é sétima, com 20 pontos.