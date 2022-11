Benfica não evita a surpresa no primeiro jogo na Ronda de Elite da Liga dos Campeões

O Benfica não ganhou para o susto no primeiro jogo da Ronda de Elite da Liga dos Campeões. As águias começaram a vencer, com um golo de Rocha, mas consentiram a reviravolta, já no segundo tempo, perante os campeões checos do Chrudim.O brasileiro Rocha voltou a empatar e o jovem português Lúcio Rocha faria, ao minuto 35, o 3-2.Contudo, a cerca de dois minutos e meio do fim do encontro, David Drozd disparou de fora da área um tiro que Léo Gugiel não conseguiu travar.Desta forma, a equipa orientada por Pulpis deverá ter de vencer os dois últimos encontros se quiser estar na final-four da prova. Esta quinta-feira, o Benfica volta a entrar em campo para medir forças com os malteses do Luxol St. Andrews.No sábado, os portugueses defrontam o anfitrião Kairat, em Almaty, o adversário teoricamente mais forte.