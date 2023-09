Benfica-Nun'Álvares esgotado

A palavra equilíbrio pontificou no lançamento da Supertaça feminina de futsal, que hoje se disputa em Castelo Branco, às 11 horas. Os 1.184 ingressos foram todos requisitados, pelo que se aguarda "um grande ambiente de promoção do desporto feminino", como destacaram as capitãs de Benfica e Nun’Álvares. "O nosso adversário tem um projeto em crescendo e reforçou-se bem. Se já eram jogos muito disputados, o equilíbrio será ainda mais vincado. Esperamos um grande ambiente e levar mais este troféu para o museu do Benfica", registou Inês Fernandes. Já Liana Alves, capitã do Nun’Álvares, confessa que o recente triunfo na Copa Ibérica constitui "um impulso" para o clube de Fafe. "Os indicadores são positivos, sabendo que de outro lado está um adversário que tem tido a hegemonia", acrescentou.





: A.J.