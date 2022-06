Benfica-Nun'Álvares: Rui Costa exaltado foi ao balneário e adeptos retirados do pavilhão

O Benfica-Nun'Álvares (2-2, com 4-1 nos penáltis), jogo 1 da final do playoff do campeonato nacional de futsal feminino, foi bastante atribulado, com Rui Costa nervoso e às vezes exaltado com algumas decisões da dupla de arbitragem. Os adeptos encarnados também manifestaram descontentamento com decisões dos árbitros e alguns foram momentaneamente retirados do pavilhão da Luz - acabariam por ter autorização para regressar posteriormente ao jogo.Em causa um golo anulado às águias a fechar o tempo regulamentar, que daria o triunfo por 3-2, num lance que gerou a revolta dos simpatizantes da casa, com a polícia a intervir nas bancadas nesse momento. O presidente encarnado foi ao balneário da equipa entre o fim do tempo regulamentar e o começo do prolongamento.O pai de uma das jogadores do Benfica, exaltado, foi retirado também momentaneamente do recinto, voltando depois. As águias acabariam por vencer nos penáltis.De referir que no final do jogo registaram-se alguns momentos de tensão nas imediações do pavilhão, com a polícia a intervir para acalmar os ânimos.