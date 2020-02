Benfica passa por dificuldades mas está nos 'quartos' da Taça de Portugal de futsal

A tarefa do Benfica não foi nada fácil, mas os encarnados lá conseguiram passar aos quartos-de-final da Taça de Portugal de futsal. A equipa comandada por Joel Rocha sofreu muito para bater o Quinta dos Lombos, que vendeu cara a derrota até ao último minuto, mas acabou por quebrar, perdendo por 3-0.

Os campeões nacionais entraram melhor, mas a primeira grande oportunidade até pertenceu à equipa da casa, com Miguel Ângelo a salvar as águias com a cabeça em cima da linha. Apesar de uma primeira parte animada, chegou-se ao intervalo com o marcador em branco.

Depois de 20 minutos sem golos, o primeiro acabou por aparecer... logo no primeiro minuto da 2ª parte, com Fernandinho a encostar. O Quinta dos Lombos não baixou os braços e foi atrás do prejuízo, mas acabou por sofrer o segundo, por Rafael Henmi quando jogava com mais um (Fits foi expulso). Na reta final, quando a equipa de Jorge Monteiro já estava a arriscar tudo, Fernandinho voltou a marcar e selou o 3-0 com que o Benfica passa à próxima fase.