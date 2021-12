Benfica perde com Pescara e falha acesso à final da Liga dos Campeões feminina

O Benfica falhou o acesso à fase final da Liga dos Campeões de futsal feminino. As encarnadas orientadas por Pedro Henriques perderam por 1-0, em Lugo (Espanha), face ao golo solitário apontado por Sara Boutimah, das italianas do Futsal Pescara que, assim, se apuram para o derradeiro jogo da prova.As águias haviam vencido no primeiro jogo do grupo A as ucranianas do Tesla Kharkiv (4-0) nesta que foi a primeira participação da formação portuguesa na competição.A final de uma prova que não tem chancela da UEFA está agendada para este domingo também em Espanha, na cidade de Lugo. O Futsal Pescara ainda não conhece o adversário do derradeiro jogo.