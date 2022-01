Benfica contrata pivô brasileira Kalê

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No currículo conta com passagem por várias equipas como Umuarama, Foz, Campo Mourão, Londrina, Cianorte, Santa Cruz do Rio Pardo, Governador Valadares, Lamezia, Pelletterie e Marília/Fundação Jaú.

O Benfica anunciou a contratação de Claucieli Aparecida da Silva, mais conhecida no futsal por Kalê. A pivô brasileira, de 31 anos, mostrou-se feliz pelo novo desafio na carreira."Pretendo dar continuidade na conquista de títulos. Espero que sejamos pentacampeonato este ano. Conto encontrar muita alegria e muita amizade no balneário", frisou na apresentação, à BTV, garantindo que já era conhecedora da história das águias."Acompanho o futebol europeu, logo acompanho o Benfica. Aceitei a proposta pela grandeza do Clube e espero conquistar várias coisas aqui e ser muito feliz", vincou Kalê.