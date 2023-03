Benfica-Portimonense, 8-2: Goleada analgésica

No primeiro jogo depois da saída do treinador Pulpis, e com o adjunto Estevão Cordovil no banco a comandar a equipa, o Benfica goleou o Portimonense na Luz (8-2) e regressou às vitórias na Liga Placard.Mas as águias não se livraram do susto diante do penúltimo classificado, nomeadamente na 1ª parte, período no qual sofreram os dois golos e tiveram duas expulsões. Desinibida, a turma algarvia ganhou vantagem por Nardinho (6’), mas Rômulo empatou segundos depois. Era notória a intranquilidade e precipitação do Benfica, que viu Carlos Monteiro (11’) e Bruno Coelho (17’) serem expulsos antes do Portimonense retomar a dianteira com o bis de Nardinho. As águias voltaram a reagir rápido, Rocha fez o 2-2 e a reviravolta quase surgiu antes do intervalo, tal como o 3º golo do Portimonense, que viu Alan falhar pela 2ª vez um livre direto.Na 2ª parte tudo foi diferente. O Benfica voltou com tudo do balneário e, depois de Chishkala ameaçar, Rocha bisou e deu a primeira vantagem à turma da Luz, num golo que embalou os encarnados para goleada. Dois minutos volvidos, o brasileiro assistiu Bruno Cintra para o 4-2 e Afonso Jesus deu tranquilidade com o 5º golo (32’). O Portimonense procurou reagir, com recurso ao guarda-redes avançado, mas acabou por conceder mais três golos, por Chishkala (36’), Silvestre (37’) e Afonso Jesus (38’), numa goleada que alivia a crise no Benfica. *