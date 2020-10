Benfica quer entrar com o pé direito

Joel Rocha está convicto de que o Benfica vai entrar bem no campeonato, frente ao Modicus. Na antevisão à BTV, o treinador das águias referiu que os jogadores “estão muito determinados em fazer um jogo muito competitivo e com muita qualidade”. Olhando para o jogo, Joel Rocha avisa que “o Modicus é uma equipa com um histórico muito interessante na Liga Placard”.

O ala Robinho, numa entrevista ao Canal 11, mostrou a mesma convicção do treinador e espera entrar da melhor forma na competição, ou seja, com os três pontos no bolso. “Temos trabalhado da melhor maneira possível e a equipa está preparada para enfrentar qualquer adversário”, afirmou.