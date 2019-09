Benfica quer primeiro título no feminino

Disputa-se hoje, às 17 horas, no pavilhão do Leões de Porto Salvo, a final da Taça de Honra de futsal feminino, o primeiro troféu da temporada, que coloca frente a frente primeiro e segundo do campeonato da época passada. Após bater o Sporting (3-2) na primeira jornada, o campeão Benfica bateu o Leões de Porto Salvo, por 5-0, e garantiu a presença no jogo decisivo. A grande figura da partida foi Janice que, com dois golos, abriu o caminho para a vitória. Raquel Santos, Inês Fernandes e Sofia Jesus também marcaram.

Já o Quinta dos Lombos apenas precisou de um empate a um golo com o Arneiros para garantir presença no jogo decisivo. Para a final, as encarnadas, lideradas por Pedro Henriques, vão contar com um ‘reforço’, pois Fifó, castigada na partida da segunda jornada, está de regresso.