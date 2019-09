Benfica quer redimir-se de mau arranque

O Benfica, campeão nacional em título, entrou em falso no campeonato, com um empate com o Eléctrico (3-3) na 1ª jornada, mas, com os erros já identificados, o ala Tiago Brito só pensa em dar uma boa resposta frente ao Sp. Braga. "O nosso adversário tem um plantel mais forte do que tinha na última temporada, bem orientado e com objetivos superiores. Estamos a trabalhar muito bem e estamos preparados para o jogo", disse, em declarações ao site do Benfica.

O internacional português, de 28 anos, acrescenta que a equipa tem de trabalhar sempre no limite: "Os erros pagam-se caro e não podemos cometer erros infantis que comprometam o resultado final."