Benfica reage com vitória à derrota no dérbi no primeiro jogo do ano

O Benfica voltou às vitórias com um triunfo sobre o Elétrico, por 5-3, quatro dias depois da derrota mais pesada de sempre num dérbi frente ao Sporting (7-2). Na Luz, os homens de Pulpis reagiram e começaram a vencer mas até estiveram a perder por 2-1, aos 18 minutos, face aos golos de Ygor Mota e Matheus - Ferrugem também faturou mas no segundo tempo daquele que foi o primeiro de 2022 para as duas formações.Pelos encarnados marcaram André Correia (p.b.), Silvestre, Tayebi, Bruno Cintra e Chishkala. O resultado esteve em aberto até ao último minuto até ao golo do futsalista russo.Desta forma, as águias somam 34 pontos ao cabo de 14 jornadas. O Sporting é líder com 42 pontos em 15 rondas.