Benfica recebe hoje o Sp. Braga

Após a derrota (1-3) com o Eléctrico, o Benfica recebe hoje (17 horas) o Sp. Braga, equipa que se reforçou bem – com Pola, Elisandro, Fábio Cecílio e Tiago Brito –, e o técnico das águias, Pulpis, é direto. “Vai ser um teste difícil, mas jogamos em casa e temos de dar uma resposta firme ao que se passou no sábado”, frisou.

Quanto ao Sporting, recebe o Portimonense em Porto Salvo, às 15 horas. “É um adversário competente, possante e agressivo. Não esperamos facilidades, mas só pensamos em ganhar”, diz Tomás Paçó. De referir que a 3ª jornada se disputa na íntegra hoje.