Benfica regressa às vitórias com goleada por números pouco vistos

O Benfica regressou às vitórias no campeonato de futsal, ao vencer de forma clara o Dínamo Sanjoanense por 15-2, em jogo da 17.ª jornada da Liga Placard. Vindos de um empate em Braga, a quatro golos, os encarnados saltaram provisoriamente para o topo da tabela, ainda à espera daquilo que fizer o Sporting - as águias têm 44 pontos, mais 1 do que os leões.





Esta noite, no Pavilhão da Luz, apenas dois jogadores de campo não marcaram, com Fits a ser aquele que saiu com a conta mais recheada, graças aos cinco golos que marcou. Já Afonso Jesus fez um hat-trick, ao passo que Ivan Chishkala e Arthur bisaram. Por fim, Fábio Cecílio, Silvestre Ferreira e Jacaré completaram a ficha de marcadores. Já pelo Dínamo Sanjoanense marcaram Tiago Silva e Diogo Tavares.