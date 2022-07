Benfica renova com Raquel Santos: «É sempre um orgulho representar a maior instituição a nível nacional»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica renovou esta quarta-feira o vínculo com Raquel Santos que vai, assim, disputar a sétima temporada com a camisola das águias.A ala portuguesa, de 24 anos, vincou a felicidade pelo momento. "É sempre um orgulho representar esta que, para mim, é a maior instituição a nível nacional. Proporciona todas as condições para termos aquilo que merecemos ter", reiterou em declarações à BTV a futsalista feminina que em 2021/22 voltou a sagrar-se campeã nacional."Foi a nossa união ao longo das adversidades que tivemos nesta última época que fez a diferença. Por mais difíceis que sejam os obstáculos, unidas conseguimos chegar onde queremos", referiu Raquel Santos